اطلاق بطاقة خزنة المصرفية بالشراكة مع بنك أبوظبي الإسلامي

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إسلام فضل _ حصلت خزنة الشركة المصرية المتخصصة في المدفوعات الالكترونية بالشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي مصر Egypt ADIB على موافقة البنك المركزي المصري المصري لإصدار بطاقة خزنة وهي بطاقة “ميزة” مدفوعة مقدماً.
وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أنه تم ربط بطاقة خزنة بتطبيق خزنة الشامل لتمكين القوى العاملة في مصر من خلال تقديم خدمات مالية طبقاً لأعلى المواصفات العالمية.
وتعد بطاقة “خزنة” الأولى من نوعها في مصر حيث يتم إصدارها بواسطة شركة خزنة وربطها بتطبيق خزنة لتمكين حامليها من إستلام الأجور لحظيًا في أي وقت خلال الشهر. كما يسمح كارت خزنة بالسحب والإيداع والشراء من المحلات التجارية والشراء اونلاين عبر المنصات الالكترونية وايضا التحويل لأي بطاقة أو محفظة محمول في مصر.
كما يقدم تطبيق خزنة لمستخدميه شراء الإلكترونيات والمنتجات المنزلية ودفع الفواتير من خلال التطبيق، مما يسهم بشكل كبير في الحد من المعاملات النقدية .وتعكس هذه الخدمات والخدمات الأخرى في السوق المصري الجهود المبذولة من البنك المركزي المصري المصري للتحول نحو مجتمع غير نقدي و لتعزيز الشمول المالي بشكل غير مسبوق.
وفي الوقت الذي كان يتكفل فيه أصحاب الأعمال بإقراض موظفيهم وكذلك المقاولين والموردين لديهم بقروض قصيرة الأجل “سلفة” لمساعدتهم على تغطية النفقات غير المتوقعة أو الطارئة يقدم تطبيق خزنة الحل لمستخدميه بتوفير الجزء المستحق من الأجر في أي وقت خلال الشهر بطريقة سهلة من خلال التطبيق لتمكينهم من التغطية السريعة للنفقات ومن ثم تحقيق سبل الراحة المالية لهم وضمان الاستقرار المالي بدون ضمانات أو تكلفة على الشركات المتعاقدة مع خزنة.
والجدير بالذكر أن خزنة تقدم خدماتها لشركائها من الشركات والمؤسسات، التي يعمل بها أكثر من 250٫000 مصري بالإضافة للملايين من العمالة والمقاولين ، حيث يتيح التطبيق لشركاء خزنة تقديم مزايا إضافية، وزيادة كفاءة الأجور والمدفوعات، والإستغناء عن قروض الموظفين والعمالة والمقاولين بدون ضمانات أو تكلفة.
وقال عمر صالح، الرئيس التنفيذي لخزنة: “نحن سعداء بشراكتنا مع مصرف أبو ظبي الاسلامي – مصر لإطلاق بطاقة خزنة لتطوير خدماتنا للفئة المستهدفة من غير المتعاملين مع البنوك.
وأوضح أنه من خلال إستخدام بطاقة خزنة يمكن للمستخدمين إستلام الأجور وتحويل وإستلام المبالغ لحظيًا في أي وقت خلال الشهر بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى. بطريقة سهلة ورقمية من خلال التطبيق تعد الاولى من نوعها في مصر.
وتعكس هذه الخدمات الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري المصري للتحول نحو مجتمع رقمي و لتعزيز الشمول المالي بشكل غير مسبوق”.
ودعماً لطرح بطاقة بطاقة “خزنة ميزة” المدفوعة مقدماً، سيتم توفير البطاقة عبر شركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية، حيث توفر حلولاً فعلية وافتراضية متكاملة لمنتجات المدفوعات للبنوك والشركات المالية.
ومن المتوقع أن تصبح بطاقة “خزنة ميزة” الجديدة -عبر هذا التعاون مع المصرية للمدفوعات الإلكترونية- أحد حلول المدفوعات المتاحة بشكل أكبر للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع البنوك في جميع أنحاء الجمهورية.
وحول دورها في تسهيل مدفوعات بطاقة “خزنة ميزة” الجديدة، صرح أحمد نافع نائب الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للمدفوعات الإلكترونية: “نحن في غاية الحماس للعمل مع شركة خزنة على بطاقة “خزنة ميزة” المشتركة والتي ستحدث نقلة في سوق التمويل في مصر. وذكر أن ذلك بالاستناد إلى نظامنا المتكامل للمدفوعات، ستتمكن خزنة من توسعة نطاق تواجدها الرقمي وتقديم تجربة فريدة تمامًا لعملائها من المتعاملين على البطاقة وتطبيق خزنة”.
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