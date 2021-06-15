المجتمعات العمرانية توقع عقد شراء أرض القابضة للتشييد بمثلث ماسبيرو

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاً موسعاً، بحضور مسئولى الوزارتين، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل دفع معدلات العمل بتلك المشروعات.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بسرعة الانتهاء من جميع المشروعات التي تعانى من مشكلات أو عقبات في التنفيذ، والعمل على تذليل جميع العقبات، ودفع معدلات التنفيذ، من أجل دخول تلك المشروعات إلى الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات.
وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على عقد لقاءات بين مسئولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان، ومسئولى وزارة قطاع الأعمال العام، وشركات قطاع الأعمال، لدراسة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على حلها، والإسراع بمعدلات التنفيذ.
وفى نهاية الاجتماع شهد الوزيران توقيع عقد شراء هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، أرض الشركة القابضة للتشييد، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمنطقة “مثلث ماسبيرو” لبدء تطويرها، ضمن المخطط التى تنفذه الهيئة حاليا لتطوير المنطقة بوجه عام، فى إطار خطة الدولة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.
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