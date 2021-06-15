أرباح بنك التعمير والإسكان ترتفع 7.6% خلال 3 أشهر إلى 651 مليون جنيه

فهد حسين – زادت الأرباح الصافية لبنك التعمير والاسكان، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي 7.6% على أساس سنوي، مسجلا 651.07 مليون جنيه، مقابل 604.58 مليونا لنفس الفترة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك، أن نصيب الأقلية من الأرباح الصافية تقلص إلى 2.3 مليون جنيه الربع الأول من العام الجاري، من 3.58 مليونا خلال نفس الفترة من 2020.

وبلغ نصيب الأغلبية من الأرباح الصافية 648.76 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 601 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

وبينت قائمة الدخل المجمعة لبنك التعمير والإسكان، ارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 7.8% إلى 1.62 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.5 مليارا بنهاية مارس 2020.

وارتفع إجمالي ودائع بنك التعمير والإسكان خلال الربع الأول 7.9% إلى 50.69 مليار جنيه من 46.98 مليارا لنفس الفترة من العام السابق، كما زاد إجمالي القروض إلى 21.4 مليار جنيه، من 21.05 مليارا الربع الأول من العام الماضي.

وزاد بنك التعمير والإسكان المبالغ المجنبة لزيادة رأس المال 33.2% الربع الأول لتصل 506 ملايين جنيه، من 380 مليونا خلال الربع الأول من 2020.