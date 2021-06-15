أرباح مينا فارم الفصلية تلامس 122 مليون جنيه بزيادة 54%

فهد حسين – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام الجاري 53.8% على أساس سنوي مسجلة 121.9 مليون جنيه، مقابل 79.24 مليونا خلال نفس الفترة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، عن الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي أن نصيب الشركة الأم من الأرباح بلغ نحو 119.88 مليون جنيه، من 75.25 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 2.01 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من 2020.، بحسب القوائم المعلنة على موقع البورصة اليوم الثلاثاء.

وبينت القوائم المالية للشركة ارتفاع صافي المبيعات خلال الربع الأول إلى 772.69 مليون جنيه، مقابل 551 مليونا خلال نفس الفترة من 2020.

وعلى مستوى القوائم المالية المستقلة للشركة، ارتفعت أرباح مينا فارم خلال الربع الأول إلى 57.9 مليون جنيه، مقابل 18.5 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.