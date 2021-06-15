الفائض التجاري لمنطقة اليورو يرتفع بأقل من المتوقع في أبريل

_ أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الفائض التجاري غير المعدل في منطقة اليورو ارتفع بنحو خمسة أمثاله في أبريل مقارنة بالعام السابق، وهو ما يرجع في المقام الأول إلى الانتعاش القوي لصادرات الآلات والسيارات، لكن الفائض لا يزال دون التوقعات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن الفائض التجاري غير المعدل للدول التسع عشرة بمنطقة اليورو بلغ ‭‭‭10.9‬‬‬ مليار يورو في أبريل ، ارتفاعا من ‭‭‭2.3‬‬‬ مليار في أبريل ‭‭‭2020‬‬‬، إذ زاد إجمالي صادرات منطقة اليورو ‭‭‭43.2‬‬‬ بالمئة والواردات ‭‭‭37.4‬‬‬ بالمئة.

لكن نتيجة أبريل جاءت أقل من توقعات السوق لفائض ‭‭‭15.8‬‬‬ مليار يورو في استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته .

وقفزت صادرات الآلات والسيارات من الاتحاد الأوروبي بأكمله ‭‭‭11.9‬‬‬ بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من ‭‭‭2021‬‬‬، مما أدى إلى زيادة الفائض في تلك الفئة إلى ‭‭‭58.5‬‬‬ مليار يورو من ‭‭‭48.5‬‬‬ مليار يورو في العام السابق.

وبالتعديل في ضوء العوامل الموسمية، بلغ فائض تجارة منطقة اليورو مع بقية العالم ‭‭‭9.4‬‬‬ مليار يورو في أبريل ، انخفاضا من ‭‭‭18.3‬‬‬ مليار يورو في مارس .