هشام توفيق: أوراسكوم بيراميدز تضخ 200 مليون جنيه لتطوير الصوت والضوء وتدير المشروع 15 عام

بكر بهجت _ كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل الاتفاق بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة أوراسكوم بيراميدز التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للاستثمار لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لتوقيع عقد المشروع أن أوراسكوم بيراميدز ستصخ 200 مليون جنيه خلال مدة التنفيذ والمقدرة بنحو 16 شهرا، على أن تحصل الشركة على حقوق إدارة المشروع لمدة 15 عام.

وتابع أن شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة ستحصل على 17% من الإيرادات سنويا، بحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% سنويا.