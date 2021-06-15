- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل الاتفاق بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة أوراسكوم بيراميدز التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للاستثمار لتطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.
وأضاف خلال المؤتمر الذي يعقد الآن لتوقيع عقد المشروع أن أوراسكوم بيراميدز ستصخ 200 مليون جنيه خلال مدة التنفيذ والمقدرة بنحو 16 شهرا، على أن تحصل الشركة على حقوق إدارة المشروع لمدة 15 عام.
وتابع أن شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة للسياحة ستحصل على 17% من الإيرادات سنويا، بحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% سنويا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام توفيق: أوراسكوم بيراميدز تضخ 200 مليون جنيه لتطوير الصوت والضوء وتدير المشروع 15 عام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.