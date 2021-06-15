مال وأعمال

ارتفاع قياسي في مبيعات وإيرادات وأرباح بالم هيلز بدعم التعافي التدريجي للعقارات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

فهد حسين – كشفت شركة بالم هيلز للتعمير، عن زيادة إجمالي المبيعات الجديدة بنسبة 98% الربع الأول مسجلة 3.4 مليارات جنيه، من 1.7 مليارا لنفس الفترة من العام الماضي.

وبررت الشركة النمو القوي بمبيعاتها الربع الأول، كنتيجة للتعافي التدريجي في قطاع العقارات، وزيادة الإقبال على طروحات ومشروعات الشركة مقارنة بالعام السابق، مصحوبا بنمو في الطلب على الوحدات المتاحة للتسليم الفوري بعدة مشروعات بمناطق شرق القاهرة، غرب القاهرة والساحل الشمالي، وكذلك النمو في المبيعات التجارية والتي بلغت 536 مليون جنيه بحلول نهاية الربع الأول من 2021، بمعدل زيادة سنوية يعادل 157% .

CSR_2021

وأشارت الشركة في تقريرها لنتائج الأعمال، إلى إنفاق 681 مليون جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بمبلغ 368 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2020، بزيادة قدرها 85 %على أساس سنوي.

وحققت بالم هيلز للتعمير، 152% نموا بأرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة 205 ملايين جنيه، مقابل 81 مليونا لنفس الفترة من 2020.

وارتفع صافي إيرادات النشاط خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي بنسبة 74% إلى 1.98 مليار جنيه، من 1.13 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كنتيجة لنمو معدلات شراء الوحدات السكنية والتجارية في العديد من المشروعات.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع قياسي في مبيعات وإيرادات وأرباح بالم هيلز بدعم التعافي التدريجي للعقارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا