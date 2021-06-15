ارتفاع قياسي في مبيعات وإيرادات وأرباح بالم هيلز بدعم التعافي التدريجي للعقارات

فهد حسين – كشفت شركة بالم هيلز للتعمير، عن زيادة إجمالي المبيعات الجديدة بنسبة 98% الربع الأول مسجلة 3.4 مليارات جنيه، من 1.7 مليارا لنفس الفترة من العام الماضي.

وبررت الشركة النمو القوي بمبيعاتها الربع الأول، كنتيجة للتعافي التدريجي في قطاع العقارات، وزيادة الإقبال على طروحات ومشروعات الشركة مقارنة بالعام السابق، مصحوبا بنمو في الطلب على الوحدات المتاحة للتسليم الفوري بعدة مشروعات بمناطق شرق القاهرة، غرب القاهرة والساحل الشمالي، وكذلك النمو في المبيعات التجارية والتي بلغت 536 مليون جنيه بحلول نهاية الربع الأول من 2021، بمعدل زيادة سنوية يعادل 157% .

وأشارت الشركة في تقريرها لنتائج الأعمال، إلى إنفاق 681 مليون جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال الربع الأول من 2021، مقارنة بمبلغ 368 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2020، بزيادة قدرها 85 %على أساس سنوي.

وحققت بالم هيلز للتعمير، 152% نموا بأرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة 205 ملايين جنيه، مقابل 81 مليونا لنفس الفترة من 2020.

وارتفع صافي إيرادات النشاط خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي بنسبة 74% إلى 1.98 مليار جنيه، من 1.13 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كنتيجة لنمو معدلات شراء الوحدات السكنية والتجارية في العديد من المشروعات.