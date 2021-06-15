نجيب ساويرس: أوراسكوم لا تسعى لتحقيق عائد ربحي من تطوير الصوت والضوء

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بكر بهجت _ قال المهندس نجيب ساويرس العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن الشركة لا تسعى لتحقيق أي عائد ربحي من مشروع تطوير الصوت والضوء، وإنما تتولى تنفيذه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية.
وأضاف خلال مؤتمر توقيع عقد تطوير منطقة الصوت والضوء بنظام المشاركة في الإيرادات، أن أعمال التطوير ستساهم في جذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة، كما سيتم العمل على تطوير المنطقة المحيطة لتكون خير واجهة لمصر.
وبدأت شركة أوراسكوم بيراميدز إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار في تنفيذ خطة التطوير الشاملة لمنطقة الزيارة في هضبة الأهرامات وذلك بناءً على العقد الموقع بينها وبين المجلس الأعلى للآثار والذي يشمل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين.
وسيمكن إسناد مشروع تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض إلى الشركة من وضع خطة شاملة لتطوير مناطق الزيارة بهضبة الأهرامات بما فيها عروض الصوت والضوء.
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