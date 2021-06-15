مؤشرات بورصة الكويت تواصل ارتفاعها للجلسة الثالثة بدعم 8 قطاعات

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي ليصعد “العام” إجمالا بنسبة 0.25%،بدعم من الأداء الإيجابي لقطاعاتها الرئيسية بقيادة التامين مع زيادة السيولة وأحجام التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.24%، ومؤشرا “رئيسي 50” والرئيسي بنسبة 0.21% و0.28% على الترتيب.

وزادت السيولة المتداولة إلى 73.49 مليون دينار، من 73.24 مليونا الجلسة السابقة، كما ارتفع حجم التداولات إلى 468.38 مليون سهم، من 455.5 مليون سهم في جلسة أمس الاثنين.

وسيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات 8 قطاعات، بقيادة التأمين الذي صعد 1.39%، فيما تراجعت 5 قطاعات أخرى تصدرها الخدمات الاستهلاكية منخفضا 0.26%.

وتصدر سهم “السكب” قائمة الرابحين مرتفعا 20%، فيما قاد سهم “استهلاكية” الأداء السلبي للأسهم متراجعا بنحو 11.42%.

وجاء سهم “وطنية” على رأس الأسهم الأعلي سيولة بقيمة 6 ملايين دينار ليصعد بنسبة 3.13% بختام التداولات، فيما كان سهم “مزايا” الأعلى تداولا بعدد 37.02 مليون سهم رغم تراجعه 3.08%.