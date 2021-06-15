أرباح إم بي للهندسة تتقلص 22% خلال 3 أشهر

دوت الخليج – أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إم بي للهندسة، تراجعا في الأرباح الصافية خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 22% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح الصافية للشركة إلى 497.29 ألف جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 637.5 ألفا لنفس الفترة من العام 2020.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المبيعات إلى 43.21 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 45.5 ألف جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب قائمة الدخل المجمعة.

كانت شركة أم بي للهندسة، قد حققت صافي خسارة مجمعة بقيمة 5.14 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 3.28 مليون جنيه خلال 2019، كما تراجعت المبيعات المجمعة خلال العام الماضي إلى 142 مليون جنيه مقابل 165.03 مليون جنيه خلال 2019.