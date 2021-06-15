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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحلان نزاعا استمر 17 عاما بين بوينج وإيرباص

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وكالات _ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد حلا نزاعا استمر 17 عاما بشأن دعم الطائرات بين بوينج وإيرباص.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت CNBC الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي يضغط على البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاق لإنهاء التعريفات التجارية المفروضة خلال رئاسة دونالد ترامب، فيما يتعلق بالنزاع بين بوينج وإيرباص الذي ظهر لأول مرة في عام 2004.

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هذا وتراجعت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها خلال إدارة البيت الأبيض السابقة مع ترامب.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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