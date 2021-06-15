فيفو للهواتف الذكية تخطط لاستثمار 30 مليون دولار في مصر خلال عامين

إسلام فضل _ قال أليكس جان الرئيس التنفيذي في شركة فيفو مصر للهواتف الذكية، إن الشركة تخطط لضخ 30 مليون دولار ” ما يعادل 470 مليون جنيه” استثمارات خلال العامين القادمين فى مصر.

وأضاف جان، خلال مؤتمر صحفي عقدتة الشركة اليوم الثلاثاء علي زوم، أن الشركة نجحت في تعظيم مبيعاتها لتصل إلى 111.7 مليار وحدة في عام 2020، لتحتل المركز الخامس عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول من عام 2021″.

وأكد أن الشركة تقدر أهمية السوق المصري باعتباره سوقاً واعداً، تتبنى الشركة استراتيجية متكاملة لتحقيق المزيد من الإنجازات محلياً خلال السنوات القليلة القادمة، مع التركيز على تلبية احتياجات عملائنا المتنوعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق أحدث هواتفها الذكية فى مصر وهما V21 وV21e .

ومن جانبه قالت وفية البدري، مدير العلاقات العامة والاتصالات فى شركة فيفو مصر للهواتف الذكية، إن الشركة تستهدف زيادة حجم استثماراتها في السوق المصري خلال عام 2022 بنسبة 80%، و نسعى جاهدين لتحقيق نمو في المبيعات بمعدل 300% خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأضاف البدري خلال مؤتمر صحفي عقدتة الشركة اليوم الثلاثاء علي زوم، أن الشركة تستهدف إنشاء 5 مراكز جديدة لتقديم خدمات ما بعد البيع قبل نهاية العام الجاري، منهم مركزين تحت الأنشاء حاليًا، وبذلك نصل إلي 10 مراكز بنهاية 2021.

وذكرت أن الشركة تخطط للوصول إلي 5 آلاف موزع على مستوى الجمهورية بنهاية 2021 مقارنة بـ 3آلاف حتي الآن، كما تسعي الشركة أيضا إلى خلق من 3 إلي 5 آلاف فرصة عمل جديدة .

وأِشارت إلي أن نجحت في توسيع قاعدة العملاء لحوالي 400 ألف عميل في أكثر من 10 محافظات، ويأتي هذا النجاح من خلال تعاون الشركة مع أكثر من 3000 موزع ونعمل على تنفيذ خطط توسعية تستهدف الوصول لأكثر من 5000 موزع في نهاية 2021″.

وأكدت أن الشركة تعمل فى 40 دولة حول العالم وحققت مبيعات خلال العام الماضي بلغت 111 مليون وحدة وتحتل المركز الخامس عالميا فى مبيعات الهواتف الذكية والأول بالصين والثاني فى الهند والثالث بأندونيسيا ، مقدرة عدد عملاء أجهزة الشركة بنحو 400 مليون عميل .

وتابعت أن فيفو تمتلك 10 مراكز للبحث والتطوير وتستهدف التركيز على رعاية الأحداث والبطولات الرياضية العالمية التى تخاطب شريحة الشباب مثل بطولة كأس العالم 2018 و 2022 ، وكأس أمم أوروبا 2020 .