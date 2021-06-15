أداء إيجابي لأسواق المال الإماراتية والمكاسب 970 مليون درهم

فهد حسين – سيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات أسواق المال الإماراتية لتحقق مكاسب سوقية بقيمة بدعم من الأداء القوي للأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر سوق العاصمة الإماراتية، إلى مستوى 6740.67 نقطة بعد صعوده بنسبة 0.07%، بسيولة بلغت 1.34 مليار درهم بعد تداول 283.25 مليون سهم خلال الجلسة.

وسجل المؤشر مكاسب سوقية بقيمة 427 مليون درهم، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 956.203 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 955.776 مليارا الجلسة السابقة.

وقاد العقار الأداء الإيجابي المسجل من 3 قطاعات خلال الجلسة بصعوده 1% بدعم من صعود رأس الخيمة العقارية 5.07%، ثم قطاعا الاستثمار والخدمات المالية والبنوك مرتفعان بنسبة 0.24% و0.08% على الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، سيطر الأداء السلبي على مؤشرات 5 قطاعات بقيادة الصناعة الذي هبط 1.39% تلاه السلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.53% و0.42% على الترتيب.

وتصدر سهم “أبوظبي الوطنية لمواد البناء” قائمة الرابحين صاعدا 14.63%، فيما جاء سهم أسمنت رأس الخيمةللاستثمار على رأس الخاسرين هابطا 9.76%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” الذي ارتفع 0.21% على أعلى سيولة مسجلا 419.16 مليون درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم “الدار العقارية” الذي ارتفع 0.78% بعد تداول 81.78 مليون سهما من أسهمه.

وفي سوق دبي المالي، صعد المؤشر 1.47% إلى مستوى 2869.49 نقطة، بعد تداول 123.28 مليون سهما بسيولة قيمتها 229.3 مليون درهم.

وسجلت 4 قطاعات أداءا إيجابيا خلال الجلسة بقيادة العقارات والاتصالات بصعودهما 0.71% و0.44% على الترتيب، فيما تراجع قطاعا الاستثمار والخدمات المالية والبنوك بنسبة 0.39% و0.28% على الترتيب.

وربح سوق دبي المالي 543 مليون درهم، بزيادة رأسماله السوقي إلى 392.593 مليار درهم من 392.05 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم دبي للمرطبات قائمة الـ14 سهما الرابحين خلال الجلسة بصعوده 8.57%، فيما جاء سهم “بي إتش مباشر للخدمات المالية” الذي تراجع 9.73% على رأس الـ11 سهما الخاسرين.

وكان سهم إعمار العقارية الذي صعد 0.72% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة بقيمة 62.22 مليون درهم، كما جاء سهم سوق دبي المالي الأنشط بحجم تداولات بلغ 20.97 مليون سهما رغم تراجعه 1.65% بالختام.