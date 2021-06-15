محافظ القليوبية ورئيس البريد يفتتحان ثلاثة مكاتب بريد بمركز طوخ بعد تطويرها

إسلام فضل _ افتتح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 3 مكاتب بريد بمركز طوخ في ميت كنانة وشبرا هارس وقرقشندة بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية.

وقال فاروق في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريدُ المصري لتطوير مختلف القطاعات بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين حتي يحصل كلُّ مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق ومُيَسَّر، ولكي تصبح مكاتبُ البريد واجهةَ المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية، وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة

من جانبه أشاد محافظُ القليوبية بالمجهودَ الذي يقوم به مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد في تطوير المكاتب ونمذجتها داخل المحافظةُ بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد بكل سهولة ويسر، مشيراً إلى أن ما تم من تطوير داخل البريد المصري تحت القيادة الحالية يعدُ طفرة غير مسبوقة، متمنياً الإستمرار على هذا الأداء المشرف.

وأوضح أن أعمال تطوير مكاتب البريد تتيح للمواطنين الإستفادة من العديد من الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر منها خدمات الاحوال المدنية وسداد الفواتير، هذا بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري مثل دفتر توفير البريد والحسابات الجارية ذات العائد اليومي وتحويل الأموال وصرف المعاشات و الطرود والخطابات العادية والمسجلة والسريعة.

ومن جانبه أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتطوير الذي يشهده البريد المصري حالياً خاصة مكاتب البريد الجديدة التي تم افتتاحها بمركز طوخ محافظة القليوبيه مؤكداً علي ان المحافظه شهدت تطوير 21مكتب بريد في مبادرة حياة كريمة من اجمالي 23 مكتب في المرحلة الأولي للمبادرة وهذا نجاح منقطع النظير مشيراً الي ان هناك تعاون مثمر وتنسيق غير عادي بين مجلس النواب والهيئة القومية للبريد في سبيل تحقيق طلبات المواطنين وتطوير مكاتب البريد.

والجديرُ بالذكر أن منطقة بريد القليوبية تضم 199 مكتب بريد منتشرين على مستوى المحافظة من بينها 23 مكتب ضمن مبادرة حياة كريمة تم الإنتهاء من تطوير 21مكتب بريد منهم.