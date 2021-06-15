أرباح جلاكسو سميثكلاين تتراجع إلى 23 مليون جنيه الربع الأول

فهد حسين – تقلصت أرباح شركة جلاكسو سميثكلاين خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 30.3% مسجلة 23 مليون جنيه، مقابل 33 مليونا لنفس الفترة من عام 2020.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة، انخفاض المبيعات الإجمالية خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي، بنحو 26% مسجلة 319 مليون جنيه مقابل 432 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى ان حجم استثماراتها في المشروعات الرأسمالية بلغ 126 مليون جنيه بغرض إحلال وتجديد معدات قطاع التصنيع وتطوير خطوط الانتاج.

ووافق مجلس إدارة الشركة على تعديل صفة أحمد عبد الحميد فهمي خطاب إلى عضو منتدب ممثل عن شركة جلاكسو جروب ليميتد، وكذلك تعديل صفة “هنري أنطاكي” إلى عضو مجلس إدارة ممثل عن جلاكسو جروب ليميتد اعتبارا من 28 يونيو الجاري.