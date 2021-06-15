الاتصالات يقود 15 قطاعا للتراجع بسوق الأسهم السعودية دون 10900 نقطة

فهد حسين – كسر المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، سلسلة ارتفاعات يومية دامت 7 جلسات متراجعا بختام تداولات اليوم 0.75% إلى مستوى 10831.38 نقطة، محافظا على رأسماله السوقي عند مستواه المسجل أمس بقيمة 9.75 تريليون ريال.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 12.19 مليار ريال من 15.216 مليارا الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 370.35 مليون سهما من 426.15 مليون سهم خلال جلسة أمس الاثنين.

وسيطر الأداء الإيجابي على 6 قطاعات في السوق، بقيادة الإعلام والترفيه الذي صعد 2.32% ثم التأمين والاستثمار والتمويل بنسبة 1.4% و1.19% على الترتيب، وسط تراجع 15 قطاعا بقيادة الاتصالات الذي هبط 1.76% بالختام.

وكان سهم “ملاذ للتأمين” الذي تصدر ارتفاعات السوق بصعوده 9.97% متصدرا قائمة الأسهم الرابحين وعددهم 69 سهما خلال الجلسة الأنشط بسيولة بلغت 709.7 مليون ريال بعد تداول 22.98 مليون سهم.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 251.71 نقطة، إلى مستوى 23202.42 نقطة، بتداولات بلغت 56.42 مليون ريال.