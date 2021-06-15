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فهد حسين – كسر المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، سلسلة ارتفاعات يومية دامت 7 جلسات متراجعا بختام تداولات اليوم 0.75% إلى مستوى 10831.38 نقطة، محافظا على رأسماله السوقي عند مستواه المسجل أمس بقيمة 9.75 تريليون ريال.
وتقلصت السيولة المتداولة إلى 12.19 مليار ريال من 15.216 مليارا الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 370.35 مليون سهما من 426.15 مليون سهم خلال جلسة أمس الاثنين.
وسيطر الأداء الإيجابي على 6 قطاعات في السوق، بقيادة الإعلام والترفيه الذي صعد 2.32% ثم التأمين والاستثمار والتمويل بنسبة 1.4% و1.19% على الترتيب، وسط تراجع 15 قطاعا بقيادة الاتصالات الذي هبط 1.76% بالختام.
وكان سهم “ملاذ للتأمين” الذي تصدر ارتفاعات السوق بصعوده 9.97% متصدرا قائمة الأسهم الرابحين وعددهم 69 سهما خلال الجلسة الأنشط بسيولة بلغت 709.7 مليون ريال بعد تداول 22.98 مليون سهم.
وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 251.71 نقطة، إلى مستوى 23202.42 نقطة، بتداولات بلغت 56.42 مليون ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتصالات يقود 15 قطاعا للتراجع بسوق الأسهم السعودية دون 10900 نقطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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