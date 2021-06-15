معيط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

شهد الدكتور محمد معيط وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية؛ بهدف تأهيل الكوادر الشابة بوزارة المالية؛ لتولى المهام والمناصب القيادية؛ فى إطار خطة الوزارة التى ترتكز على ضرورة الارتقاء بالعنصر البشرى، وتنمية قدرات العاملين، بما يُسهم فى التطوير المستدام للسياسات المالية، ويُساعد فى تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية؛ على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقع بروتوكول التعاون أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ود.مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بحضور خالد نوفل مساعد الوزير للتطوير الإدارى، والدكتور عبدالعزيز هاشم مستشار الوزير للتطوير المؤسسى، وجمال حسين رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية.

أكد الوزير، أننا نسعى إلى خلق منظومة عمل متكاملة ترتكز على التحديث المستمر وفق الخبرات العالمية المتميزة، الأمر الذى يتطلب تدريب الكوادر البشرية؛ بما يتسق مع هذا التطور، بما يضمن خلق صف ثان، يكون داعمًا بخبراته وقدراته وإمكاناته لاستراتيجية الوزارة فى تحقيق خططها نحو التنمية، خاصة فى ظل اعتماد الهيكل الجديد للوزارة، وما يتطلبه من وجود جدارات بشرية تدير منظومة العمل الجديدة.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن نتطلع دائمًا إلى اقتناص الفرص التى من شأنها الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال توفير أفضل برامج التدريب للعاملين بوزارة المالية، خاصة فى ظل ما تشهده من حجم أعمال ومشروعات كبيرة لتحقيق رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن تطبيق مبادرة «تواصل» التى تتبناها الوزارة تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على بناء المستقبل.

أوضح د. مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أننا نرحب بالتعاون الدائم مع مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة؛ بما يسهم فى خلق فرق عمل تتمتع بأعلى مستوى من المهنية والكفاءة من خلال تقديم أفضل برامج التأهيل والتدريب، لافتًا إلى أن البروتوكول الذى تم توقيعه مع وزارة المالية يرتكز على تقديم برامج دراسات عليا أحدها للماجيستير المهنى في إدارة الأعمال «MBA»، والآخر للدكتوراه المهنية فى إدارة الأعمال «DBA».

قال جمال حسين رئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية بوزارة المالية، إن هذا البروتوكول يأتى فى إطار توجه وزارة المالية نحو رفع كفاءة العنصر البشرى من خلال الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية المتميزة في مجال تنفيذ العديد من برامج التدريب وبرامج الدراسات العليا المهنية للعاملين بوزارة المالية فى الالتحاق بالدراسات العليا التى تشمل: الماجيستير المهنى«MBA»، والآخر للدكتوراه المهنية «DBA» فى إدارة الأعمال والمصارف، والأسواق المالية، والموارد البشرية، والإدارة المالية، والتسويق.