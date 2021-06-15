نجيب ساويرس: الذهب سيستقر الفترة المقبلة ونشاط متوقع بالقطاع السياحي

بكر بهجت _ توقع المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، حدوث نشاط في القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة مع تزايد معدلات الحصول على لقاح كورونا.

جاء ذلك في تصريحات له على هامش مؤتمر توقيع عقد مشروع الصوت والضوء بالأهرامات، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالذهب فإن التوقعات تشير إلى استقرار السعر العالمي خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط التضخمية.