- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ توقع المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، حدوث نشاط في القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة مع تزايد معدلات الحصول على لقاح كورونا.
جاء ذلك في تصريحات له على هامش مؤتمر توقيع عقد مشروع الصوت والضوء بالأهرامات، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالذهب فإن التوقعات تشير إلى استقرار السعر العالمي خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط التضخمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجيب ساويرس: الذهب سيستقر الفترة المقبلة ونشاط متوقع بالقطاع السياحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.