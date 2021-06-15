مبيعات المصريين والأجانب تتراجع بمؤشر البورصة الرئيسي 0.42%

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر EGX30 تداولات اليوم الثلاثاء، متراجعا 0.42% إلى مستوى 9891.18 نقطة.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.36%، مغلقا عند مستوى 49.92 جنيه.

وتراجع كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بالمؤشر الرئيسي بنسبة 1.91% و 1.7% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.13 مليار جنيه على 190 شركة من خلال 46.711 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 123 شركات مقابل ارتفاع 33 فقط، وسط استقرار أسعار 34 سهما.

وكانت أسهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وادي كوم أمبو للاستصلاح الزراعي، ممفيس للأدوية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير ومطاحن ومخابز الإسكندرية الأعلى ارتفاعا خلال الجلسة بنسب 9.75 و9.32 و9.25 و9.15 و9.13% على الترتيب.

في المقابل تصدرت أسهم بلتون المالية القابضة، وأجواء للصناعات الغذائية والجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري العربي ومستشفى النزهة الدولي قائمة الخاسرين متراجعين بنسب 8.2 و7.72 و6.47 و6.23 و5.83% على الترتيب.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، مسجلين صافي بقيمة 36.84 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 36.4 مليون جنيه، مقابل 440.4 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 223.84 مليون جنيه، بدعم مشتريات المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 212.75 مليون جنيه، مقابل 11.09 مليون جنيه صافي شراء سجله المستثمرين الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع محققين صافي بأكثر من 187 مليون جنيه، منها 162.34 مليون جنيه للمؤسسات، و24.67 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 82.35% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 10.99% والعرب على 6.66% بعد استبعاد الصفقات، كما سيطرت المؤسسات على 69.34% من تعاملات اليوم، مقابل 30.65% من نصيب الأفراد.