وزير الخارجية القطري: مصر دولة محورية للوطن العربي كافة

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أ ش أ – أعرب وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن تطلع بلاده لأن تكون هناك خطوات ثابتة تجاه تحسين العلاقة مع مصر.
وأكد وزير الخارجية القطري أن مصر دولة محورية مهمة للوطن العربي كافة، كما أن قطر تتطلع إلى علاقات طيبة ليس مع القاهرة فقط، ولكن مع جميع الدول العربية ودول الجوار.
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