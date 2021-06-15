الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاجتماع حول سد النهضة

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وكالات – أكد وزراء الخارجية العرب أهمية التفاوض بحسن نية حول سد النهضة للتوصل لاتفاق ملزم يحقق مصالح الأطراف المعنية.
ودعت جامعة الدول العربية مجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأعرب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن هناك توافقا عربيا على اعتبار أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية أن هناك تأييدا عربيا للسودان ومصر فيما يخص قضية سد النهضة.
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