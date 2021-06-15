مال وأعمال

هشام توفيق يبحث مع وزير التجارة السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

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دوت الخليج – التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

حضر اللقاء: أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ، وبندر العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، وعدد من المستثمرين السعوديين.

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واستعرض اللقاء علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر، وسبل تعزيزها في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل حرص قيادتي البلدين على زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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