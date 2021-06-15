- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دوت الخليج – التقى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.
حضر اللقاء: أسامة نقلي سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر ، وبندر العامري رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، وعدد من المستثمرين السعوديين.
واستعرض اللقاء علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر، وسبل تعزيزها في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل حرص قيادتي البلدين على زيادة معدلات التجارة والاستثمار بين الجانبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام توفيق يبحث مع وزير التجارة السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.