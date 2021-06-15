وزير الدفاع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية زيادة أواصر التعاون العسكري

دوت الخليج – التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول/ كينيث ماكينزى قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة في البلدين، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون المشترك في المجال العسكري.

ومن جانبه، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية حرص بلاده على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

وفى سياق متصل، التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول/ كينيث ماكينزي، وتناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.