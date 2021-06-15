مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يبيع سندات بقيمة 20 مليار يورو لتمويل خطة التعافي الاقتصادي

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العربية دوت نت – قالت المفوضية الأوروبية إنها جمعت أول دفعة من الأموال لخطتها للتعافي والتحول عبر بيع للسندات شهد زيادة كبيرة في الطلبات عن المعروض، يوم الثلاثاء، وتعهدت بالتأكد من إنفاق الأموال بما يتناسب مع الخطط الوطنية التي بصدد الموافقة عليها.

وأكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي باعت سندات بقيمة 20 مليار يورو لأجل عشر سنوات في عملية بيع مشتركة تجاوزت فيها طلبات الاكتتاب المعروض بسبع مرات. ومن المتوقع أن يجمع الاتحاد نحو 100 مليار دولار من السندات وأذون الخزينة بنهاية العام الحالي.

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من جانب آخر، طوى الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم، صفحة التباعد التي فتحت خلال السنوات الماضية مع واشنطن.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ختام القمة الأميركية الأوروبية التي عقدت في بروكسل، اليوم الثلاثاء، أهمية العلاقات بين القوتين الاقتصاديتين والسياسيتين العالميتين.

وقال في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء، إن حماية الديمقراطية هدف مشترك بين أوروبا وأميركا.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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