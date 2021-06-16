وزارة المالية السعودية: إغلاق برنامج الصكوك لشهر يونيو عند 8.265 مليار ريال

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وكالات – قالت وزارة المالية في السعودية إن المركز الوطني لإدارة الدين أغلق، يوم الثلاثاء، إصداره المحلي لشهر يونيو 2021 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية المقومة بالريال السعودي عند قيمة إجمالية 8.265 مليار ريال.
وجرى تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى تبلغ 2.755 مليار ريال وتستحق في 2028، أما الشريحة الثانية تبلغ 4.650 مليار ريال وتستحق في 2031، في حين الشريحة الثالثة تبلغ 860 مليون ريال وتستحق في 2035 .
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