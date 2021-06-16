أسعار الذهب تستقر قبل اجتماع مرتقب للفيدرالي الأمريكي

– استقرت أسعار الذهب وتحركت في نطاق ضيق اليوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، بينما فرض ارتفاع الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر.

ولم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1859.32 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب لأدنى مستوياته منذ 17 مايو إلى 1843.99 دولار يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1860.40 دولار.

وقال إليا سبيفاك الخبير المعني بالعملة لدى ديلي فيكس “الذهب انخفض على مدى بضعة أيام ويعكس هذا التوقعات الآخذة في التنامي بأن تقليص (مجلس الاحتياطي الاتحادي) للتيسير الكمي ربما يبدأ على نحو أسرع مما تتوقعه السوق حاليا.

“الذهب دخل المرحلة التالية منخفضا. الدعم الوشيك في هذه المرحة عند نحو 1850 دولارا. إذا اخترقنا ذلك بمساعدة (اجتماع الاحتياطي) على مدى الأربع والعشرين ساعة القادمة، ربما يتجه الذهب صوب 1800 دولارا”.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل العملات المنافسة مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

وكشفت بيانات يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في مايو، بينما قفزت أسعار المنتجين 6.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 2010.

وأثارت بيانات حديثة أظهرت قفزة في أسعار المستهلكين الأمريكيين المخاوف بشأن ارتفاع التضخم. لكن مسؤولي البنك المركزي المصري الأمريكي قالوا إن الضغوط التضخمية مؤقتة وإن السياسات النقدية فائقة التيسير ستظل سارية لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.71 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2757.77 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1150.99 دولار.