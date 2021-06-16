البورصة المصرية تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة

أعلنت البورصة المصرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2021/2025) وفقاً لأحكام قرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017.

وقالت البورصة في بيان، إن من يرغب في الترشح التوجه إلى مقرها بشارع الشريفين- وسط البلد – القاهرة” لسحب طلب الترشح أو طباعته من موقع البورصة المصرية الإلكترونى بداية من تاريخ نشر هذا الإعلان.

وقالت أن طلبات الترشح ستقدم بذات المقر في الفترة من 23/6/2021 وحتى 29/6/2021 يومياً من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 5:00 مساءً ولن يلتفت لأي طلبات ترد قبل أو بعد ذلك الموعد.

وتنعقد الانتخابات يوم السبت الموافق 17/7/2021 بمقر شركة مصر لنشر المعلومات EGID في مدينة القاهرة الجديدة “من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساًء.