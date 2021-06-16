القاهرة للاستثمار تطلق أول جامعة خاصة للتكنولوجيات التطبيقية في مصر باستثمارات 2 مليار جنيه

إسلام فضل _ قالت مصادر مطلعة إن الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، قام بتوقيع اتفاقية خدمات تعليمية مع روديجر سكول، رئيس شركة ساكسوني إنترناشيونال (“SIS”) لإنشاء أول جامعة خاصة للتكنولوجيات التطبيقية في مصر، باستثمارات تبلغ ملياري جنيه، وتقام الجامعة علي مساحة 40 فدانًا.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، أنه سيتم إنشاء المشروع على مدار العامين المقبلين، في مدينة بدر؛ بالإضافة إلى المواقع الأخرى التي سيتم الإعلان عنها فيما بعد.

وأوضحت أن ذلك المشروع ينفرد باستهدافه إنشاء جامعة خاصة لتوفير التدريب في مجال التكنولوجيا التطبيقية للتعليم العالي بمصر، مع منح خريجيها درجة البكالوريوس التي تمكنهم من الحصول على مزايا التعليم التقليدي، بالإضافة إلى القدرات التقنية القوية ذات الصلة بتخصصاتهم، كما سيتم توفير خبرات ألمانية وسويسرية تتمتع بخلفية واسعة في التعليم التكنولوجي التطبيقي لإطلاق منشأة على أحدث طراز في مصر.

تم تصميمها من قبل شركة الهندسة المعمارية الأمريكية الشهيرة HKS، بالشراكة مع شركة التصميم المصرية IDG“.

وذكرت المصادر، أنه تم الاتفاق مع جهات دولية لتمويل المشروع بالشراكة مع الأهلي كابيتال القابضة (الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي) ومستثمرين صناعيين محليين، ويسعى المشروع لتطوير المناهج والموارد البشرية.

وأشارت إلى أن العام الدراسي 2023 سيشهد إطلاق أربعة تخصصات لخدمة القطاعات الهامة مثل الصناعية، السياحية، الطبية، اللوجستية كمرحلة أولى، ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس عند إتمام السنة الرابعة للخريجين ويؤهلهم لإجراء اختبار “Meister” في ألمانيا، والذي يمنحهم مؤهلًا عالميًّا إلى جانب درجة البكالوريوس المصرية.

وتم التوقيع بحضور كلٍّ من غرفة التجارة الألمانية Deutsche-Arabische Industrie-Und Handelskamme (“AHK”)، ممثلة في منى أيوب، والأهلي كابيتال القابضة ممثلة في كريم سعادة وماهيتاب العرابي، وحضر الاجتماع الدكتور جبريل الهلالات، مدير كلية الإدارة الأعمال والفنادق (B.H.M.S)، والتي كانت قد وقّعت سابقًا مع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية CIRA لتشغيل برنامج السياحة والفندقة.

يشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا مجمعة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (سبتمبر 2020 – فبراير 2021) بقيمة 246.05 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 223.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ويبدأ العام المالي للقاهرة للاستثمار في سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال النصف الأول من عامها المالي لتسجل 758.82 مليون جنيه، مقابل 666.47 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.