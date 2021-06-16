اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 187 مليار ين في مايو

وكالات _ أظهرت بيانات وزارة المالية في اليابان تسجيل عجزا في ميزان تجارة السلع خلال مايو قيمته 187.1 مليار ين.

ويزيد ذلك عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزا 91.2 مليار ين بعد تسجيل فائض 253.1 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة في حين كانت الأولية تشير إلى فائض قدره 255.3 مليار ين.

وزادت الصادرات اليابانية خلال مايو بنسبة 49.6% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 51.3% بعد زيادة نسبتها 38% خلال الشهر السابق.

في المقابل زادت الواردات اليابانية بنسبة 27.9% بما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 26.6% بعد زيادة بنسبة 12.8% خلال أبريل.