مال وأعمال

اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 187 مليار ين في مايو

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وكالات _ أظهرت بيانات وزارة المالية في اليابان تسجيل عجزا في ميزان تجارة السلع خلال مايو قيمته 187.1 مليار ين.

ويزيد ذلك عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزا 91.2 مليار ين بعد تسجيل فائض 253.1 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة في حين كانت الأولية تشير إلى فائض قدره 255.3 مليار ين.

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وزادت الصادرات اليابانية خلال مايو بنسبة 49.6% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 51.3% بعد زيادة نسبتها 38% خلال الشهر السابق.

في المقابل زادت الواردات اليابانية بنسبة 27.9% بما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 26.6% بعد زيادة بنسبة 12.8% خلال أبريل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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