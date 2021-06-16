- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ أظهرت بيانات وزارة المالية في اليابان تسجيل عجزا في ميزان تجارة السلع خلال مايو قيمته 187.1 مليار ين.
ويزيد ذلك عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزا 91.2 مليار ين بعد تسجيل فائض 253.1 مليار ين خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة في حين كانت الأولية تشير إلى فائض قدره 255.3 مليار ين.
وزادت الصادرات اليابانية خلال مايو بنسبة 49.6% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 51.3% بعد زيادة نسبتها 38% خلال الشهر السابق.
في المقابل زادت الواردات اليابانية بنسبة 27.9% بما يزيد عن توقعات المحللين التي كانت 26.6% بعد زيادة بنسبة 12.8% خلال أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تسجل عجزا تجاريا بقيمة 187 مليار ين في مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.