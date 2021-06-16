الرقابة المالية: الاتفاق على عقد مجموعة عمل لمناقشة تمويلات عمليات الشراء بالهامش

إسلام فضل _ قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم الاجتماع مع 4 شركات تخصيم، ومع ممثلي بعض شركات السمسرة في الأوراق المالية لمناقشة تطبيق الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش.

وأضاف عزام في تصريحات خاصة لـ”دوت الخليج”، اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق مع شركات التخصيم والسمسرة علي عمل مجموعة صغيرة لمناقشة صياغة النماذج والعقود المطلوبة من الهيئة لتنفيذ تمويلات عمليات الشراء بالهامش.

وتوقع أن يتم تنفيذ آلية الشراء بالهامش بين شركات السمسرة والتخصيم خلال يوليو المقبل.

وأوضح أن تمويل عمليات الشراء بالهامش تُعد أداة جديدة، قامت الرقابة المالية بإتاحتها لشركات التخصيم؛ ما يوفر تمويلات لشركات السمسرة التى تحتاج إلى زيادة حجم أعمالها، وكانت تواجه صعوبة في الفترات السابقة في الحصول على ذلك المنتج من البنوك لارتباطه بالمخاطر.

وكان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية كشف في مارس الماضي، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على استحداث مصدر لتمويل نشاط عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك بالسماح لشركات التخصيم بتقديم خدمة تخصيم الحقوق المالية الآجلة لشركات السمسرة في الأوراق المالية الناشئة عن مزاولة النشاط.