أسعار النفط تتجه صوب 80 دولارا للبرميل مع تخفيف القيود وزيادة اللقاحات

بلومبرج _ واصلت أسعار النفط صعوده القوي، مع إغلاق خام برنت القياسي العالمي عند 75 دولارًا للبرميل، بعد أن أشارت بيانات الصناعة إلى سحب كبير في مخزونات الخام الأمريكية وتوقع كبار المتداولين مزيدًا من المكاسب.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.7٪ ، بينما صعد غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وأفاد معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة بأن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 8.54 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وسيكون هذا أكبر انخفاض منذ يناير إذا تأكدت الأرقام من خلال بيانات حكومية في وقت لاحق يوم الأربعاء. ومع ذلك ، توسعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

تم تنشيط ارتفاع النفط هذا الشهر مع استمرار الاقتصادات الرائدة في إعادة الانفتاح ، بمساعدة برامج لقاح فيروس كورونا.

ويتعزز الطلب العالمي على الطاقة في الوقت الذي تحافظ فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها على نهج حذر لزيادة الإمدادات.

وقال مسؤولون تنفيذيون من جلينكور بي إل سي وفيتول جروب هذا الأسبوع إنهم يتوقعون المزيد من المكاسب في النفط.

قال هوي لي ، الخبير الاقتصادي في شركة Oversea-Chinese Banking Corp: “لقد كان مسارًا مباشرًا للنفط منذ شهر ، يغذيه التفاؤل بشأن زيادة الاستهلاك مع استمرار التطعيم العالمي بشكل جدي”.

أضاف أن أسعار النفط قد تبلغ ذروتها عند 80 دولارًا قبل نهاية العام.

جاء الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام قبل إعلان سياسة البنك الفيدرالي المحتمل أن تكون محورية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ورغم أنه من غير المتوقع أن يغير البنك المركزي المصري الأمريكي أسعار الفائدة ، فإنه يمكن أن يبدأ مناقشات أولية حول متى وكيف يتم تقليص مشتريات السندات.