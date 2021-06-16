هشام جاد الله: 350 مليون جنيه تكلفة تطوير منطقة الأهرامات جزء منها عبر التمويل البنكي

بكر بهجت _ كشف هشام جاد الله، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، أن التكلفة المبدئية المقدرة من الشركة لتطوير منطقة الأهرامات بالشراكة مع المجلس الأعلى للآثار، تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة اقتربت من الحصول على جميع الموافقات اللازمة للبدء في أعمال التطوير.

وأضاف في تصريحاته لنشرة دوت الخليج الصادرة عن بوابة دوت الخليج جورنال، أن تلك التكلفة موزعة على جميع خطوات تنفيذ استراتيجية التطوير، موضحًا أن المشروع يتكون من 5 مراحل على أن يتم تشغيل أول المراحل بنهاية العام الجاري وبدء التشغيل التجريبي لكامل المشروع منتصف العام المقبل.

ولفت إلى أن خطة الشركة في منطقة الأهرامات موزعة على أعمال تطوير والتي تتضمن تطوير خدمات الزائرين ورفع كفاءتها؛ وتوفير وسائل انتقال داخل منطقة الأهرام تعمل بالكهرباء، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها، ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها.

وعن مشروع الصوت والضوء، قال جاد الله إن الشركة تركز حاليًا على إنهاء الإجراءات ومن ثم البدء في تنفيذ الاستراتيجية التي من شأنها رفع مستوى العروض بما يتناسب مع القيمة التاريخية للمنطقة، موضحًا أن الشركة بدأت أيضًا في محادثات مع 3 شركات عالمية لتتولى إحداها أو جميعها العرض الفني الخاص بالعروض التي سيتم تقديمها.

وتابع أن الشركات الثلاثة إحداها من أمريكا والثانية من ألمانيا، والثالثة من بلجيكا، وسيتم الإعلان عن تفاصيل العرض ومن سيتولى تقديم العروض فور التوصل لاتفاق معهم.

وعن الشق التمويلي قال إن التكلفة الإجمالية لمشروعي تطوير الصوت والضوء ومنطقة الأهرامات تصل إلى 550 مليون جنيه ستمول الأجزاء الأولى منها ذاتيًّا ومن ثم سيتم التعاون مع بنوك لتوفير تمويلات لباقي المشروع، دون أن يكشف عن نسبة التمويلات المستهدفة من إجمالي التكلفة.