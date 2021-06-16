العز الدخيلة للصلب تتحول إلى الربحية الربع الأول بدعم من نمو المبيعات 28%

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فهد حسين – تحولت شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، إلى الربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة 1.02 مليار جنيه أرباحا بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.08 مليار جنيه الربع الأول من 2020.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، ارتفاعا نسبته 28.2% في المبيعات إلى 11.72 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، مقابل 9.14 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
وبينت القوائم المالية المستقلة للشركة، أرباحا صافية بقيمة 771.87 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر قيمتها 287.9 مليون جنيه لنفس الفترة من 2020.
كانت شركة العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية قد حققت خسائر سنوية بقيمة 4.67 مليار جنيه خلال 2020، مقابل خسائر بلغت 5.22 مليار جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
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