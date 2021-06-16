بايونيرز القابضة تعتمد خطة التقسيم إلى 3 شركات

فهد حسين – أعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، عن موافقة مجلس الإدارة المنعقد اليوم الأربعاء، على اعتماد التقرير النهائى للجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار لتقييم أصول والتزامات الشركة وذلك بغرض تقسيمها إلى ثلاث شركات، شركة قاسمة وشركتين منقسمتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة.

وأوضحت بايونيرز، أن التقرير خلص إلى أن صافى حقوق الملكية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 7.039 مليار جنيه موزعة كالآتي: الشركة القاسمة بمبلغ 253.41 مليون جنيه، والشركة العقارية “المنقسمة” بمبلغ 4.752 مليار جنيه، والشركة الصناعية المنقسمة بمبلغ 2.033 مليار جنيه.

وأشارت بايونيرز القابضة، إلى أنه قد تم الاعتماد على أسلوب التقسيم الأفقي كأساس لعملية تقسيم الشركة بحيث تظل شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية– الشركة القاسمة – ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الإسمية لأسهمها، ويكون غرضها ” الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أوفى زيادة رؤوس أموالها” وتظل هذه الشركة محتفظة بتراخيصها الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية ومقيدة بالبورصة المصرية.

وأضافت بايونيرز القابضة أنه بذلك ينتج عن التقسيم الآتي:

– شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية “القاسمة”، ويكون غرضها الاشتراك فى تاسيس الشركات التى تصدر اورقا مالية اوفى زيادة رؤوس اموالها.

– شركة “Properties Pioneers “ بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية “المنقسمة”، ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية، على ان يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك فى كافة مجالات الاستثمار والتطوير العقارى والمقاولات.

– شركة جدوى للتنمية الصناعة “المنقسمة”، ويتم تأسيسها كشركة مساهمة مصرية، على ان يكون غرضها الاستثمار والمساهمة والاشتراك فى كافة المجالات والانشطة الصناعية.

وقال وليد زكى، رئيس مجلس ادارة مجموعة بايونيرز القابضة، إنه تنفيذا لخطة الهيكلة القطاعية للمجموعة والتى سبق الإعلان عنها، والتى تهدف الى تقسيم الأنشطة الاقتصادية للمجموعة تنفيذاً فى ثالث شركات، شركة قاسمة واثنتين منقسمتين، تعمل كل شركة على ضم الأنشطة الاقتصادية التى تنتمى لمجال تخصصها، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من الموارد المالية والأصول والخبرات الإدارية المتوفرة لدى المجموعة مما يسهم في تحقيق الكفاءة الأمثل فى إدارة هذه الموارد.

وأضاف زكي، أن مجلس إدارة الشركة خلص إلى اعتماد الخطة التفصيلية لعملية التقسيم والتى ترتكز على استمرارية شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمدرجة بسوق المال والبورصة المصرية مع تخفيض رأسمالها، لينبثق من خلآلها شركتين منقسمتين، إحداهما هى شركة “بايونيرز بروبيرتز” والتى ستضم نشاط الاستثمار العقاري و المقاولات بالإضافة الى جميع الأنشطة المتعلقة بالتطوير العقارى، والأخرى هى شركة ” جدوى للتنمية الصناعة ” والتى ستضم تحت مظلتها جميع الشركات الصناعية الخاصة بالمجموعة والاستثمار في جميع الأنشطة الصناعية.

ونوه زكي بإتمام الموافقة على إعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة لكلا من الشركة القاسمة والشركتين المنقسمتين وفقا لمشروع التقسيم التفصيلي.

وأضاف أن مجلس إدارة الشركة وافق على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركتين المنقسمتين فى البورصة المصرية وذلك فور موافقة هيئة الرقابة المالية علي نشر نموزج الإفصاح والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة.