تايكون تدخل حلبة المنافسة على الإسكندرية الوطنية للاستثمارات أمام زيتا الإماراتية بفارق 12 قرشا

فهد حسين – قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم إيداع مشروع عرض شراء اجباري مقدم من شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية وذلك حتى عدد4702500 سهم بنسبة 90% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأضافت الرقابة المالية، أن السعر النقدي في العرض المقدم 5.6 جنيه للسهم وبحد أدنى تنفيذ 51% من أسهم رأس مال الشركة المستهدفة بالعرض وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، منوهت بأنها تدرس العرض حاليا.

وأشارت الرقابة المالية إلى اعتمادها في وقت سابق، إعلان عرض الشراء المقدم من شركة زيتا للاستثمار المحدودة (الإمارات) للاستحواذ على90% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بتاريخ 9 يونيو الجاري.

وبلغ السعر المقدم في عرض زيتا الإماراتية 5.48 جنيه للسهم، ويسري لمدة 10 أيام عمل تبدأ من جلسة تداول 15 يونيو وحتى نهاية جلسة تداول 28 يونيو 2020، على أن يتم التنفيذ بالبورصة خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.