أرباح البنك المصري الخليجي ترتفع إلى 157.78 مليون جنيه خلال 3 أشهر

فهد حسين – ارتفعت الأرباح الصافي المحققة لدى البنك المصري الخليجي، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.2% على أساس سنوي.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك، ارتفاع صافي الربح إلى 157.78 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2021، من 151.4 مليونا لنفس الفترة من عام 2020.

كما ارتفع صافي الدخل من العائد لدى البنك المصري الخليجي بنسبة 8.6% على أساس سنوي الربع الأول مسجلا 663.64 مليون جنيه من 611.05 مليونا لنفس الفترة من 2020، فيما انخفض صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 3.7% مسجلا 68.33 مليون جنيه.

وزادت قيمة إجمالي أصول البنك المصري الخليجي إلى 77.67 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 71.92 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.

كانت الأرباح السنوية للبنك، قد تراجعت 4.9% بنهاية عام ، مسجلة 627.11 مليون جنيه منذ بداية يناير 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 659.53 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019.

وتراجعت إيرادات الفوائد لدى البنك المصري الخليجي خلال 2020 لتسجل نحو 7.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال 2019.