- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فهد حسين – ارتفعت الأرباح الصافي المحققة لدى البنك المصري الخليجي، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.2% على أساس سنوي.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك، ارتفاع صافي الربح إلى 157.78 مليون جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس 2021، من 151.4 مليونا لنفس الفترة من عام 2020.
كما ارتفع صافي الدخل من العائد لدى البنك المصري الخليجي بنسبة 8.6% على أساس سنوي الربع الأول مسجلا 663.64 مليون جنيه من 611.05 مليونا لنفس الفترة من 2020، فيما انخفض صافي الدخل من الاتعاب والعمولات 3.7% مسجلا 68.33 مليون جنيه.
وزادت قيمة إجمالي أصول البنك المصري الخليجي إلى 77.67 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 71.92 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
كانت الأرباح السنوية للبنك، قد تراجعت 4.9% بنهاية عام ، مسجلة 627.11 مليون جنيه منذ بداية يناير 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 659.53 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2019.
وتراجعت إيرادات الفوائد لدى البنك المصري الخليجي خلال 2020 لتسجل نحو 7.37 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 7.5 مليار جنيه خلال 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرباح البنك المصري الخليجي ترتفع إلى 157.78 مليون جنيه خلال 3 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.