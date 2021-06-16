تراجع الإيرادات ينخفض بأرباح ليفت سلاب مصر 47% الربع الأول

فهد حسين – تقلصت الأرباح الصافية المحققة لدى الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء “ليفت سلاب مصر “، بنسبة 47% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

وأظهرت القوائم المالية للشركة والمعلنة اليوم الأربعاء، انخفاض الأرباح الصافية المحققة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي إلى 710.12 ألف جنيه، من 1.34 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 3.37 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، من 8.4 مليون جنيه لنفس الفترة من 2020.

كانت أرباح شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، خلال 2020، قد ارتفعت بنسبة 35.4% على أساس سنوي، مسجلة 4.9 ملايين جنيه، كما ارتفعت إيرادات العمليات إلى 24.16 مليون جنيه، من 11.2 مليون جنيه في 2019.