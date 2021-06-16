البورصة توافق على زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان بقيمة 253 مليون جنيه

فهد حسين – وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بنك التعمير والإسكان من 1.26 مليار جنيه إلى 1.51 مليار جنيه.

وأوضحت البورصة، أن قيمة الزيادة في رأس المال تبلغ 253 مليون جنيه، موزعة على 25.3 مليون سهم بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وأضافت أن الزياجة في رأس المال ستمول من الاحتياطي العام وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2016، على أن يكون الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021.

ووافقت اللجنة أيضا، على أن تدرج أسهم بنك التعمير والإسكان بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي لأسهم البنك اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021.

كانت أرباح بنك التعمير والإسكان، قد ارتفعت إلى 651 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2021، من 604.5 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، كما زادت الإيرادات من الفوائد إلى 1.62 مليار جنيه، مقابل 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2020.