أرباح موبكو ترتفع إلى 792.7 مليون جنيه خلال 3 أشهر بدعم من زيادة المبيعات

فهد حسين – ارتفعت الأرباح الصافية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، بنحو 49% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة، زيادة أرباحها الصافية المحققة عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس الماضي، إلى 792.67 مليون جنيه، من 532.62 مليونا لنفس الفترة من العام 2020.

وزادت قيمة المبيعات الصافية إلى 1.99 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021، مقابل 1.8 مليار جنيه لنفس الفترة من 2020.

وتقلص صافي التكاليف التمويلية للشركة إلى 69.47 مليون جنيه بنهاية الربع الأو من العام الجاري، مقابل 143.49 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.

كانت أرباح موبكو قد ارتفعت 51% العام الماضي، مسجلة 2.48 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.64 مليار جنيه العام السابق عليه، رغم تراجع المبيعات إلى 7.33 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 8.1 مليار جنيه خلال 2019.