رئيس الوزراء: مستمرون في مساندة القطاع الخاص كشريك في تحقيق التنمية المنشودة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تذليل أي صعوبات تواجه المستثمرين وأنه سيقوم بالتنسيق مع الوزراء المعنيين وكل الأجهزة والجهات المختصة، لإزالة أي صعوبات خلال الفترة المقبلة، لدفع العمل بالمشروعات الجديدة للمستثمرين السعوديين، والاستعداد لمزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إلى أن القصبي ترأس وفد تجاري من المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية-السعودية المشتركة.

ولفت إلى حرص الوفد على اصطحاب 35 من صفوة رجال أعمال المملكة، لدى العديد منهم توسعات جديدة لمشروعاتهم القائمة في مصر.

وخلال حديثه تطرق رئيس الوزراء إلى افتتاح الدورة الأولى من منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار في أفريقيا، في مدينة شرم الشيخ، مؤخرا الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري، بحضور عدد من الوزراء، ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية، مشيرا إلى حرص كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية على حضور المنتدى، والمشاركة في فعالياته.

ولفت رئيس الوزراء لما تم تأكيده خلال المنتدى من أن الأمل معقود حاليا على رواد الأعمال والمستثمرين في قيادة مسيرة النهضة التنموية في القارة الأفريقية، وتعزيز التقدم التقني، من خلال تكامل جهود الدول الأفريقية في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح أحد مصانع القطاع الخاص، أمس الثلاثاء، والمُقام في المنطقة الحرة بمدينة نصر، مؤكدا حرصه على تفقد وافتتاح عدد آخر من مشروعات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن الدولة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذا القطاع باعتباره شريكا مهما في تحقيق التنمية المنشودة.