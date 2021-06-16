الوزراء يوافق على إسناد المرحلة الثانية من قطار العاشر من رمضان الكهربائي لشركة أفيك الصينية

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على اسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان “القطار الكهربائي” (عدلي منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة “أفيك انترناشيونال” الصينية.

كان وزير النقل قد أشار خلال لقاءه السفير الصيني في القاهرة يوم الجمعة الماضي، إلى توجيهات القيادة السياسية بمد المشروع حتى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العلمين ) بالاضافة الى مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوباً إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار.

وأكد الوزير خلال اللقاء ضروة تكثيف اللقاءات بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة المقبلة لسرعة الانتهاء من توفير الجانب الصيني للتمويل الخاص بالمرحلتين الثالثة والرابعة من المشروع .

كما أكد وزير النقل في لقاءه السفير الصيني على سرعة استكمال الجانب الصيني كافة التوريدات المتبقية مع قيام هيئة الانفاق بإعتمادها تمهيدا للبدء في تركيب الانظمة واختبارها خاصه وان المحطات قاربت على الانتهاء كما ان مسار المشروع سيكون جاهزا بنهايه هذا الشهر استعداداً لوصول عدد 3 قطارات نهاية يوليو 2021 تمهيداً للبدء في اختبارها ثم تشغيلها تجريبياً.

وطالب الوزير بأن تتم كافه هذه الاعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات على أن يتم التشغيل التجريبي ويتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة .