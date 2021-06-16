التباين يسيطر على مؤشرات بورصة الكويت والعام يرتفع هامشيا

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فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، على تباين بختام تداولات اليوم الأربعاء، ليرتفع “العام” إجمالا بنسبة 0.07% إلى مستوى 6381.01 نقطة، وسط تراجع السيولة وحجم التداولات.
وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.10%، فيما تراجع المؤشران الرئيسي و”رئيسي 50″ بنسبة 0.03% و0.09% على الترتيب.
وتقلصت سيولة البورصة إلى 69.1 مليون دينار، من 73.49 مليونا في جلسة أمس الثلاثاء، كما انخفض حجم التداول إلى 382.09 مليون سهم من 468.38 مليون سهم الجلسة السابقة.
وسيطر الأداء الإيجابي على مؤشرات 5 قطاعات بقيادة البنوك الذي ارتفع 0.26%، فيما تراجعت 8 قطاعات أخرى بقيادة الرعاية الصحية الذي هبط 1.02%.
وتصدر سهم “حيات كوم” قائمة الرابحين بارتفاع نسبته 9.78%، فيما جاء سهم “السورية” متصدرا قائمة الخاسرين بهبوطه 9.45%.
وكان سهم “بيتك” الذي ارتفع بنسبة 0.92% الأعلى سيولة خلال الجلسة بقيمة 6.50 مليون دينار، فيما تصدر سهم “وطنية” نشاط الكميات بعد تداول 25.55 مليون سهما من أسهمه ليرتفع 1.52% بالختام.
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