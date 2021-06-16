خسائر رمكو لإنشاء القرى السياحية تتضاعف خلال الربع الأول مسجلة 463.6 مليون جنيه

فهد حسين – ارتفعت خسائر شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 250% خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، مسجلة 463.61 مليون جنيه، مقابل 132.17 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من عام 2020.

أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة عن الربع الأول من العام الجاري تحقيق النشاط الفندي تراجعا في الأرباح إلى 18 مليون جنيه، مقابل 25.74 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن الربع الأول من 2021، تحقيقها خسائر بلغت 272.59 مليون جنيه، مقابل خسائر قيمتها 57.78 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.

كانت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، قد تحولت للخسارة خلال عام 2020 مسجلة 443.39 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 218.32 مليون جنيه خلال العام السابق له.

كما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن عام 2020، تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 99.7 مليون جنيه، مقابل صافي ربح 15.7 مليون جنيه في العام السابق.