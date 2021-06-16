البنك الأهلي يوقع اتفاقية مع كارجاس لإتاحة السحب النقدي من محطات الوقود لعملائه

إسلام فضل _ وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تعاون جديدة مع شركة الغاز الطبيعي للسيارات “كارجاس” لتقديم خدمة السحب النقدي باستخدام نقاط البيع الإلكترونية (POS) لرواد محطات الشركة.

وقال البنك في بيان اليوم الأربعاء، إن إطلاق خدمة السحب النقدي من محطات الوقود تعمل على زيادة التغطية الجغرافية للخدمة.

وقع الاتفاقية يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والمهندس حسانين محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات “كارجاس”، بحضور شريف رياض الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات والقروض المشتركة ومحمد جميل رئيس القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري وفرق العمل المختصة من الجانبين.

وصرح يحيي أبو الفتوح بأن الاتفاقية تستهدف التوسع في نشر نقاط البيع الإلكترونية تدعيما للشمول المالي وتماشيا مع السياسات العامة للدولة نحو مزيد من التفعيل للخدمات الرقمية، التي تعد أحد أهم استراتيجيات البنك والتي تسعى إلى تدعيم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.

وأشار إلى أنه تم اختيار شركة كارجاس باعتبارها من أكبر الشركات التي تقدم خدمة غاز السيارات في مصر.

ومن جانبه أكد شريف رياض أن مبادرة البنك بشأن إتاحة خدمة السحب النقدي من محطات الوقود والغاز تستهدف زيادة التغطية الجغرافية التي يقدمها البنك لخدمات السحب النقدي لعملائه، لتحقيق معدل تدوير أعلى للنقدية التي تكون بحوزة تلك المحطات بدلا من نقلها للإيداع بتلك الحسابات بشكل يومي، وهو ما يؤدي إلى تقليل الزحام على ماكينات الصارف الآلي وخاصة في الأماكن البعيدة وتخفيف مشقة العملاء.

وقال المهندس حسنين محمد إن التعاقد مع البنك الأهلي المصري سوف يضمن الاستفادة من إمكانيات البنك الفنية والتكنولوجية والذي سيتيح مزيد من التيسير على عملية سداد مبيعات الغاز في المحطات التابعة للشركة وكذلك تحصيل أقساط تحويل السيارات، بالإضافة إلى التيسير على العملاء من خلال إتاحة السحب النقدي للعملاء إسوة بماكينات الصارف الآلي.

وأكد محمد جميل أن تلك الخدمة تأتي استمرارا لسعي البنك الأهلي المصري لتيسير عملية السحب النقدي لعملائه من خلال نقاط البيع بمحطات الغاز والوقود وبذات محددات السحب المتاحة لهم على ماكينات الصارف الآلي.

ولفت أنه يمكن الاستفادة بفئات نقدية أقل من المتاح بماكينات الصارف الالي، مؤكدا على أن الخدمة متاحة فقط لحاملي كافة بطاقات البنك الأهلي المصري بمختلف أنواعها.

وأضاف جميل أن البنك يسعى لتشجيع التعامل باستخدام نقاط البيع المنتشرة والجاري تعميمها بشكل أوسع من خلال مبادرات البنك المركزي المصري الأخيرة عبر المحطات الخاصة بـ” كارجاس”، حيث سيبدأ العمل في المرحلة الحالية من خلال 71 محطة غاز طبيعي ووقود سائل منتشرة في 16 محافظة، مؤكدا حرص البنك على عدم تحميل عملائه أي مصاريف أو عمولات على عملية السحب.