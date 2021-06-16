مكاسب سوق أبوظبي تلامس 28 مليار درهم رغم خسارة قمة 6700 نقطة ودبي المالي يهبط 1.02%

فهد حسين – غلب الأداء السلبي على مؤشرات أسواق المال الإماراتية، بتسجيل سوق دبي المالي أسوء أداء له خلال شهر، وخسارة مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية قمة 6700 نقطة.

وهبط مؤشر سوق العاصمة الإماراتية، بنسبة 0.65% إلى مستوى 6697.09 نقطة، رغم زيادة السيولة إلى 1.4 مليار درهم من 1.34 مليارا الجلسة السابقة، وانحسار حجم التداولات إلى 270.56 مليون سهم، من 283.25 مليون سهما خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وسجل المؤشر مكاسب سوقية بقيمة 27.81 مليار درهم، بارتفاع رأس المال السوقي إلى 984.074 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 956.203 مليارا الجلسة السابقة.

وارتفع قطاع الصناعة وحيدا بنسبة 0.62% بدعم من أسمنت الفجيرة وأركان والخليج للصناعات الدوائية، فيما تصدر قطاع السلع الاستهلاكية الأداء السلبي متراجعا 2.55%، تلاه العقار بنسبة 1.57% بضغط من تراجع الدار العقارية ورأس الخيمة العقارية سيطر الأداء السلبي.

وتراجع قطاع البنوك 0.68% بضغط من هبوط أسهم بنك رأس الخيمة وأبوظبي التجاري، ومصرف الشارقة الإسلامي بنسب 8.05 و 5.09 و1.36% على الترتيب.

وتصدر سهم “صناعات أسمنت الفجيرة” قائمة الرابحين صاعدا 8.91%، فيما جاء سهم أسمنت رأس الخيمة للاستثمار على رأس الخاسرين هابطا 9.73%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” الذي هبط 0.62% على أعلى سيولة مسجلا 386.24 مليون درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم “الدار العقارية” الذي هبط أيضا 1.55% بعد تداول 70.5 مليون سهما من أسهمه.

في المقابل، هبط مؤشر سوق دبي المالي، 1.02% إلى مستوى 2839.98 نقطة، مع انحسار السيولة وحجم التداولات إلى 166.02 مليون درهم على 10.9.66 مليون سهما بالختام، مقابل تداول 123.28 مليون سهما بسيولة قيمتها 229.3 مليون درهم الجلسة السابقة.

واستقرت قطاعات السوق في المنطقة الحمراء بالختام بقيادة الاستثمار والخدمات المالية الذي هبط 1.67% وسط خسائر دبي للاستثمار والسلام القابضة وشعاع كابيتال، كما تراجع العقار بنسبة 1.33% بضغط من الأداء السلبي للأسهم القيادية.

وتكبد مؤشر سوق دبي المالي 2.588 مليار درهم خسائر سوقية، بانخفاض رأسماله السوقي إلى 390.005 مليار درهم من 392.593 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم مجموعة السلام القابضة قائمة الخاسرين الـ23 بتراجعه 6.49%، فيما جاء سهم “الاستشارات المالية الدولية” على رأس 3 أسهم سجلت أداء إيجابي بصعوده 14.81%.

وكان سهم إعمار العقارية الذي انخفض 1.44% الأنشط خلال تداولات اليوم مستحوذا على أعلى سيولة متداولة بقيمة 56.9 مليون درهم، كما تصدر سهم الاتحاد العقارية قائمة أنشط الأسهم من حيث حجم التداولات الذي بلغ 15.9 مليون سهما رغم هبوطه 1.46% بالختام.