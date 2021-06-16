مؤشر البورصة الرئيسي يواصل التراجع وسط مشتريات عربية وأجنبية.. والتجاري الدولي يهبط 0.72%

فهد حسين – واصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 أداءه السلبي للجلسة الثانية على التوالي بختام جلسة اليوم الأربعاء، متراجعا 0.11% إلى مستوى 9880.49 نقطة، ليسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة 328.9 مليار جنيه.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر بنسبة 0.72%، مغلقا عند مستوى 49.56 جنيه.

وتراجع كلا من مؤشرا EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بالمؤشر الرئيسي بنسبة 0.3% و 0.11% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.25 مليار جنيه على 204 شركات من خلال 45.994 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 102 شركة مقابل ارتفاع 55 فقط، وسط استقرار أسعار 34 سهما.

وكانت رواد السياحة وحديد عز والعز الدخيلة للصلب الإسكندرية، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير ومستشفى النزهة الدولي الأعلى ارتفاعا خلال الجلسة بنسب 16.54 و12.01 و9.62 و8.97 و8.15% على الترتيب.

في المقابل تصدرت أسهم بلتون المالية القابضة، وأطلس للاستثمار وايجيترانس والسعودية المصرية للاستثمار وأجواء للصناعات الغذائية قائمة الخاسرين متراجعين بنسب 9.51 و6.76 و6.65 و6.63 و6.22% على الترتيب.

وسيطر الشراء على تعاملات المستثمرين الأجانب، مسجلين صافي بقيمة 204.96 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 207.3 مليون جنيه، مقابل 2.34 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.77 مليون جنيه، بدعم مشتريات المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 245.59 مليون جنيه، مقابل 20.56 مليون جنيه صافي شراء سجله المستثمرين الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع محققين صافي بقيمة 207.73 مليون جنيه، منها 245.59 مليون جنيه للمؤسسات، و37.86 مليون جنيه للأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 87.57% من إجمالي تعاملات البورصة، فيما استحوذ الأجانب على 10.29% والعرب على 2.14% بعد استبعاد الصفقات، كما سيطرت المؤسسات على 82.84% من تعاملات اليوم، مقابل 17.15% من نصيب الأفراد.