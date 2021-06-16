سوق الأسهم السعودية تعاود الصعود بدعم أداء إيجابي من 12 قطاعا رغم انحسار السيولة والتداولات

فهد حسين – عاد المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، إلى المنطقة الخضراء بارتفاعه 0.23% بختام جلسة اليوم الأربعاء إلى مستوى 10855.95 نقطة، بعد أن كسر أمس سلسلة ارتفاعات يومية دامت 7 جلسات متراجعا 0.75%.

وخسر تاسي 23 مليار ريال من قيمته السوقية، بتراجع رأس المال السوقي لأسهمه إلى 9.727 تريليون ريال، من 9.75 تريليون ريال الجلسة السابقة.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 8.768 مليار ريال من 12.19 مليارا الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 264.27 مليون سهما من 370.35 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وسيطر الأداء الإيجابي على 12 قطاعا في السوق، بقيادة الاستثمار والتمويل الذي ارتفع 1.76% تلاه الأدوية بنسبة 1.27%، فيما تراجعت 9 قطاعات تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 1.17% بالختام.

وكان سهم “الزامل الصناعية” الذي تصدر ارتفاعات السوق بصعوده 10% متصدرا قائمة الأسهم الرابحين خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “اليمامة للحديد قائمة الخاسرين بهبوطه 2.08%.

وكان سهم “الإعادة السعودية” الأنشط خلال الجلسة بحجم التداولات الذي بلغ 17.7 مليون سهما، فيما استحوذ “متطورة” على أعلى سيولة متداولة بقيمة 768.69 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) خاسرا 105.89 نقاط، إلى مستوى 23096.53 نقطة، بتداولات بلغت 21.13 مليون ريال.