مال وأعمال

سوق الأسهم السعودية تعاود الصعود بدعم أداء إيجابي من 12 قطاعا رغم انحسار السيولة والتداولات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

فهد حسين – عاد المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول”، إلى المنطقة الخضراء بارتفاعه 0.23% بختام جلسة اليوم الأربعاء إلى مستوى 10855.95 نقطة، بعد أن كسر أمس سلسلة ارتفاعات يومية دامت 7 جلسات متراجعا 0.75%.

وخسر تاسي 23 مليار ريال من قيمته السوقية، بتراجع رأس المال السوقي لأسهمه إلى 9.727 تريليون ريال، من 9.75 تريليون ريال الجلسة السابقة.

CSR_2021

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 8.768 مليار ريال من 12.19 مليارا الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 264.27 مليون سهما من 370.35 مليون سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء.

وسيطر الأداء الإيجابي على 12 قطاعا في السوق، بقيادة الاستثمار والتمويل الذي ارتفع 1.76% تلاه الأدوية بنسبة 1.27%، فيما تراجعت 9 قطاعات تصدرهم التطبيقات وخدمات التقنية الذي هبط 1.17% بالختام.

وكان سهم “الزامل الصناعية” الذي تصدر ارتفاعات السوق بصعوده 10% متصدرا قائمة الأسهم الرابحين خلال الجلسة، فيما تصدر سهم “اليمامة للحديد قائمة الخاسرين بهبوطه 2.08%.

وكان سهم “الإعادة السعودية” الأنشط خلال الجلسة بحجم التداولات الذي بلغ 17.7 مليون سهما، فيما استحوذ “متطورة” على أعلى سيولة متداولة بقيمة 768.69 مليون ريال.

وفي المقابل، أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية (نمو) خاسرا 105.89 نقاط، إلى مستوى 23096.53 نقطة، بتداولات بلغت 21.13 مليون ريال.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوق الأسهم السعودية تعاود الصعود بدعم أداء إيجابي من 12 قطاعا رغم انحسار السيولة والتداولات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا