مال وأعمال

مصرف لبنان المركزي يدعو إلى ترشيد الدعم

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وكالات _ دعا مصرف لبنان المركزي اليوم الأربعاء حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة ترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجا، وقال إنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم.

كما قال البنك في بيان إنه “تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات” الخاصة باستيراد الوقود، بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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