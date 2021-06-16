وزير الخارجية: مصر مستمرة في جهودها لإعادة ليبيا إلى الاستقرار

أ ش أ – أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر مهتمة بشكل كبير بالأوضاع فى ليبيا ومستمرة فى جهودها الحثيثة دوليا لإعادة ليبيا إلى الاستقرار حفاظا على أمنها واستقرارها ومقدراتها من أجل شعبها.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية سامح شكرى ردا علي سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم حول مؤتمر “برلين 2” الوزاري حول ليبيا المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.

وقال شكري إن اجتماع برلين القادم يأتي بعد تولي الحكومة الليبية الحالية المؤقتة وجهودها لتنفيذ كل المخرجات التي تم اعتمادها في مجلس الأمن، وستنعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل، وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية.

وأضاف وزير الخارجية أن الدول المجتمعة فى برلين عليها مسئولية أن تضع كل الآليات لتمكين ومساعدة الاشقاء فى ليبيا على تحقيق هذه الأهداف.

وأكد شكري أن مصر ستسهم فى ذلك وتواصل تنسيقها الوثيق مع كل الأطراف الليبية سواء الحكومة أو السياسيين فى مجلس النواب.

كما شدد على أن كل الأشقاء في ليبيا هم الذين يقررون مستقبلهم في إطار الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.