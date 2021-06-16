مال وأعمال

شركة كرافتون المصممة للعبة ببجي تتقدم للاكتتاب العام في كوريا الجنوبية

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العربية دوت نت – قدمت شركة كرافتون المصممة للعبة PUB G “ببجي” مستنداتها من أجل اكتتاب عام أولي في كوريا الجنوبية على أمل جمع 5 مليارات دولار في طرح يرجح أن يكون الأكبر في البلاد على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة أكثر من 10 ملايين سهم بسعر يتراوح بين 420 دولارا إلى 500 دولار للسهم، ليظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كان يمكن أن تنمو الشركة لتصبح أكثر من لعبة PUB G الرائجة، والتي أنتجت معظم إيرادات الشركة البالغة 1.5 مليار دولار العام الماضي.

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يرى المحللون أن عمليات الإغلاق الخاصة بفيروس Covid-19 قد دعمت أرباح كرافتون على مدار العام الماضي، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 11.6% وانخفض الربح التشغيلي بنسبة 33% في الربع الأول من هذا العام.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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